Еще в одном городе отменили концерт комика с ТНТ из-за возмутившей общественность шутки

В Волгограде отменили концерт пошутившего про Иисуса комика Демидова

В Волгограде отменили концерт стендап-комика с ТНТ Гурама Демидова, которого ранее раскритиковала общественность из-за шутки про Иисуса. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Выступление должно было состояться 24 ноября. Организаторы прокомментировали его отмену фразой «все описано в новостях».

Ранее концерт Демидова отменили в Самаре. Незадолго до этого юморист подвергся осуждению из-за шутки про Иисуса и алкоголь. В частности, движение «Сорок сороков» попросило самарскую полицию и прокуратуру не допустить проведения его концерта, а также призвало подписчиков отправлять жалобы на комика в Следственный комитет.

Перед этим стало известно, что суд оштрафовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Юморист полностью признал вину.