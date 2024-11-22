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19:07, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Еще в одном городе отменили концерт комика с ТНТ из-за возмутившей общественность шутки

В Волгограде отменили концерт пошутившего про Иисуса комика Демидова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Гурам Демидов

Гурам Демидов. Кадр: Stand Up / YouTube

В Волгограде отменили концерт стендап-комика с ТНТ Гурама Демидова, которого ранее раскритиковала общественность из-за шутки про Иисуса. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Выступление должно было состояться 24 ноября. Организаторы прокомментировали его отмену фразой «все описано в новостях».

Ранее концерт Демидова отменили в Самаре. Незадолго до этого юморист подвергся осуждению из-за шутки про Иисуса и алкоголь. В частности, движение «Сорок сороков» попросило самарскую полицию и прокуратуру не допустить проведения его концерта, а также призвало подписчиков отправлять жалобы на комика в Следственный комитет.

Перед этим стало известно, что суд оштрафовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Юморист полностью признал вину.

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