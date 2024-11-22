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06:31, 22 ноября 2024Из жизни

Любовница агента Секретной службы рассказала о сексе в особняке президента США

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Koryeah Dwanyen

Koryeah Dwanyen. Фото: @cocoivy82

Секретная служба США уволила агента, который тайно занимался сексом в особняке бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает ABC News.

О похождениях агента стало известно из книги «Разбитое сердце под прикрытием», которую написала его бывшая любовница Корея Дуэйньен. Она утверждает, что в 2022 году завела отношения с агентом по имени Дейл. Он охранял первых лиц государства и часто говорил с ней о работе.

От него Дуэйньен узнала распорядок дня семьи Обамы, все кодовые имена и даже конфиденциальную информацию о жизни бывшего вице-президента США Майка Пенса. Она побывала в гавайском особняке Барака и Мишель Обамы, пока те отсутствовали, и занималась сексом в ванной комнате бывшей первой леди.

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Дуэйньен пишет, что Дейл был патологическим лжецом. Как выяснилось, он скрывал, что у него есть жена. Когда обман раскрылся, Дуэйньен связалась с начальником Дейла и все рассказала.

Секретная служба США подтвердила ABC News, что инциденты, описанные в книге, в том числе секс в доме Обамы, действительно происходили. Агент, который в книге назван именем Дейл, был уволен.

Ранее сообщалось, что агент Секретной службы США получил ранения после того, как случайно выстрелил сам в себя. Травмы оказались неопасными для жизни.

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