Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 22 ноября 2024Мир

МИД ФРГ оценил сравнение ордеров МУС на «арест Путина» и Нетаньяху словами «это другое»

МИД ФРГ о сравнении ордеров МУС на «арест Путина» и Нетаньяху: это другое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Так сравнение оценил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, передает РИА Новости.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое», — заявил дипломат.

Вагнер также указал, что Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, тогда как Россия, по его мнению, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

Арестовать Нетаньяху и Галанта пообещали в Великобритании и Швейцарии. Аналогичные заявления сделали в Канаде и Нидерландах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше