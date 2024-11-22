Минобороны сообщило об отправке новой группы добровольцев в Курскую область

МО России: добровольцы «Барс-Курск» отправлены на боевые задачи в регионе

Новая группа добровольцев подразделения «Барс-Курск» отправлена в регион для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, отправке предшествовала подготовка на тыловых полигонах. Среди военнослужащих подразделения встречаются родственники — так, в одном отряде случайно оказались отец и сын из Курской области.

«О том, что вместе будут служить в "Барсе", узнали в военкомате — случайно столкнулись в коридоре. Оба без боевого опыта. Говорят, не смогли оставаться в стороне, когда враг ступил на родную землю», — сообщили в Минобороны.

Утром 6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории региона.

Кроме того, 27 октября 2024 года группа бойцов Иностранного легиона украинской армии попыталась прорваться в Брянскую область. В отражении попытки прорыва ВСУ участвовали бойцы Российской армии, Росгвардии и сотрудники ФСБ.