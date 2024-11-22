Москвичам пообещал минусовые температуры

Гидрометцентр: температура в столице опустится до отрицательных значений

В столице на следующей неделе ожидается минусовая температура, сообщили синоптики Гидрометцентра России в Telegram-канале.

В понедельник, 25 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве — минус 6-4 градуса, по области минус 9-4 градусов. Днем в Москве минус 4-2 градусов, по области минус 6-1 градус. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, гололедица, отметили в Гидрометцентре.

Во вторник, 26 ноября, небольшая облачность, без осадков. Температура ночью минус 9-4 градусов, днем минус 6-1 градусов, слабый ветер. В среду, 27 ноября, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура ночью минус 8-3 градусов, днем от минус пяти до нуля. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в грядущие выходные, 23 и 24 ноября, на столичный регион обрушится циклон «Каэтано». Он принесет ветер и смешанные осадки.