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20:18, 22 ноября 2024Бывший СССР

На Украине оценили возможность удара «Орешником» по центру Киева

На Украине допустили возможность удара «Орешником» по центру Киева
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские военные могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева. Такое развитие событий допустил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает «РБК-Украина».

«Такие возможности есть, и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого (...) "Орешника" они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — отметил Жмайло.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске.

Реакцию Киева на пуск «Орешника» оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных политиков показывают его испуг.

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