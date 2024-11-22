Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 22 ноября 2024Мир

На Западе оценили возможность применения Украиной ядерного оружия против России

В ЕС исключили возможность применения Украиной ядерного оружия против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Нидерланды исключают возможность применения Украиной ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в своем ответе на соответствующий запрос члена нидерланского парламента Пепейн ван Хаувелинген. С текстом ответа министра ознакомилась «Лента.ру».

В конце октября ван Хаувелинген обратился к правительству с просьбой дать оценку сделанному президентом Украины Владимиром Зеленским заявлению о возможности разработки Украиной ядерного оружия. В связи с этим парламентарий задал правительству ряд вопросов, в частности, о том, как Амстердам оценивает возможность разработки ядерного оружия Киевом и о том, какими могут быть последствия в случае его применения против России.

В ответе правительства, подписанном министром Велдкампом, подчеркивается, что Зеленский позднее опроверг планы разработки ядерного оружия, что, как уточняется, было также подтверждено Министерством иностранных дел Украины.

Отвечая на вопросы о возможности использования такого оружия, в правительстве Нидерландов призвали не спекулировать по поводу возможных сценариев развития конфликта. «У правительства нет никаких признаков того, что Украина стремится разработать или приобрести ядерное оружие. (...) У Украины нет ядерного оружия. Правительство не спекулирует по поводу гипотетических ситуаций», — говорится в ответе кабмина.

Материалы по теме:
Россия изменила правила первого ядерного удара. Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
Россия изменила правила первого ядерного удара.Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
19 ноября 2024
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
20 ноября 2024
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

17 октября стало известно, что во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

14 ноября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Российские военные оценили дрон «Черника-2»

      В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

      В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше