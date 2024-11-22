На Западе оценили возможность применения Украиной ядерного оружия против России

В ЕС исключили возможность применения Украиной ядерного оружия против России

Нидерланды исключают возможность применения Украиной ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в своем ответе на соответствующий запрос члена нидерланского парламента Пепейн ван Хаувелинген. С текстом ответа министра ознакомилась «Лента.ру».

В конце октября ван Хаувелинген обратился к правительству с просьбой дать оценку сделанному президентом Украины Владимиром Зеленским заявлению о возможности разработки Украиной ядерного оружия. В связи с этим парламентарий задал правительству ряд вопросов, в частности, о том, как Амстердам оценивает возможность разработки ядерного оружия Киевом и о том, какими могут быть последствия в случае его применения против России.

В ответе правительства, подписанном министром Велдкампом, подчеркивается, что Зеленский позднее опроверг планы разработки ядерного оружия, что, как уточняется, было также подтверждено Министерством иностранных дел Украины.

Отвечая на вопросы о возможности использования такого оружия, в правительстве Нидерландов призвали не спекулировать по поводу возможных сценариев развития конфликта. «У правительства нет никаких признаков того, что Украина стремится разработать или приобрести ядерное оружие. (...) У Украины нет ядерного оружия. Правительство не спекулирует по поводу гипотетических ситуаций», — говорится в ответе кабмина.

17 октября стало известно, что во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

14 ноября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать.