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13:01, 22 ноября 2024Россия

В России раскрыли цель обращения Путина

Сенатор Климов назвал обращение Путина профилактикой для остужения горячих голов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Обращение президента Владимира Путина носит профилактический характер, чтобы остудить горячие головы недругов России, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Цель послания российского лидера сенатор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Информация, которую наш президент предоставил широкой общественности, в том числе международной, носит прежде всего профилактический характер, чтобы остудить горячие головы среди тех, кого у нас справедливо называют недугами России. А если профилактика не возымеет своего действия, то в этом случае, возможно, придется использовать иные методы лечения», — высказался Климов.

От Украины никакие шаги не зависят. Они абсолютно марионеточное образование. Поэтому тут вопрос к хозяевам тех, кто сейчас делает вид, что управляет ситуацией из Киева

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам
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21 ноября 2024

21 ноября в обращении к гражданам и личному составу Вооруженных сил Путин сообщил об ударах по российским объектам американским и британским дальнобойным оружием, а также об ответной атаке при помощи новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Кроме того, президент предупредил элиты западных стран о последствиях в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что у России есть право атаковать объекты государств, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по ее территории.

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