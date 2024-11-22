В России раскрыли цель обращения Путина

Обращение президента Владимира Путина носит профилактический характер, чтобы остудить горячие головы недругов России, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Цель послания российского лидера сенатор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».
«Информация, которую наш президент предоставил широкой общественности, в том числе международной, носит прежде всего профилактический характер, чтобы остудить горячие головы среди тех, кого у нас справедливо называют недугами России. А если профилактика не возымеет своего действия, то в этом случае, возможно, придется использовать иные методы лечения», — высказался Климов.
От Украины никакие шаги не зависят. Они абсолютно марионеточное образование. Поэтому тут вопрос к хозяевам тех, кто сейчас делает вид, что управляет ситуацией из Киева
21 ноября в обращении к гражданам и личному составу Вооруженных сил Путин сообщил об ударах по российским объектам американским и британским дальнобойным оружием, а также об ответной атаке при помощи новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Кроме того, президент предупредил элиты западных стран о последствиях в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что у России есть право атаковать объекты государств, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по ее территории.