Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

Колапинто и Перес пожаловались на запах марихуаны на трассе Гран-при Лас-Вегаса

Пилоты «Формулы-1» Франко Колапинто и Серхио Перес пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе Гран-при в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает RMC Sport.

«Что очень заметно на трассе, так это запах марихуаны на протяжении всей ночи. Я уже немного устал от этого», — посетовал мексиканский пилот RedBull Перес. Аргентинец из Williams Колапинто отметил, что если бы гонщиков, проверяли на допинг, то у всех был бы положительный результат.

23 ноября на трассе состоится третья свободная практика, а также квалификация к гонке, которая состоится днем позднее. Победителем второй свободной практики, которая прошла 22 ноября, стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ранее Хэмилтон рассказал о многолетней борьбе с депрессией. Он поделился, что работал с психологом, но на тот момент это не помогло. Сейчас гонщик не испытывает психологических проблем.