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07:38, 22 ноября 2024Россия

Появились подробности об упавшем с высоты 12 метров во Владивостоке микроавтобусе

Прокуратура: выживший при падении авто с сопки во Владивостоке — подросток
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Выжившим при падении микроавтобуса с высоты 12 метров с Орлиной сопки во Владивостоке оказался подросток. Это подробности о трагедии в Приморском крае появились в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, ни у кого из находившихся в авто россиян не было прав, кроме того, никто из них не являлся собственником микроавтобуса.

Отмечается, что состояние пострадавшего в ДТП с упавшей машиной оценивается как тяжелое.

О трагедии стало известно ранее, 21 ноября. Сообщалось, что одного из находившихся в авто молодых людей спасти не удалось.

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