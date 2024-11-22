Появились подробности об упавшем с высоты 12 метров во Владивостоке микроавтобусе

Прокуратура: выживший при падении авто с сопки во Владивостоке — подросток

Выжившим при падении микроавтобуса с высоты 12 метров с Орлиной сопки во Владивостоке оказался подросток. Это подробности о трагедии в Приморском крае появились в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, ни у кого из находившихся в авто россиян не было прав, кроме того, никто из них не являлся собственником микроавтобуса.

Отмечается, что состояние пострадавшего в ДТП с упавшей машиной оценивается как тяжелое.

О трагедии стало известно ранее, 21 ноября. Сообщалось, что одного из находившихся в авто молодых людей спасти не удалось.