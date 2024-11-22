Россиянка побывала в США и описала жизнь там словами «оружие как часть гардероба»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и Канаде и объяснила, почему ей не захотелось остаться в этих странах. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Жизнь в Штатах автор описала словами «оружие как часть гардероба». Она пояснила, что там ношение пистолетов является обычным делом. «Мне сложно представить, но это есть на самом деле: вы идете по магазину, а человек рядом с вами, спокойно доставая что-то из кармана, цепляет рукоятку пистолета, словно это ключи от машины», — отметила Ершова.

Кроме того, россиянку отпугнула строгость местных законов и бюрократические сложности. Она добавила, что это характерно и для Канады, которая тоже имеет свои парадоксы.

«Да, здесь меньше бездомных, но проблема эта все равно актуальна, особенно в крупных городах, — обратила внимание она. — И когда видишь это рядом с идеальными кварталами и супермаркетами, понимаешь, что везде есть свои тени».

Ранее переехавший в Россию американец рассказал, что жизнь для него «превратилась в рай». Он объяснил, что продолжил работать на американский рынок и стал миллионером.