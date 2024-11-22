Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:03, 22 ноября 2024Россия

В России заявили о достигнутой «Орешником» цели на Украине

Депутат Госдумы Заварзин: цель удара «Орешником» достигнута
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Заварзин

Виктор Заварзин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Цель удара «Орешником» по Украине достигнута, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Прекрасное оружие. Цель достигнута. Мы его испытали. Министерство обороны проработало все варианты. Надо, чтобы эти товарищи серьезно задумались», — рассказал Заварзин.

Депутат отметил, что президент России Владимир Путин четко объяснил позицию России в своем обращении 21 ноября.

«Тут и комментировать больше нечего», — заключил он.

Материалы по теме:
Запад и Украина отреагировали на запуск «Орешника». Что говорят о новой российской ракете?
Запад и Украина отреагировали на запуск «Орешника».Что говорят о новой российской ракете?
Сегодня
«Пугающая эскалация». В Германии высказались об ударе России «Орешником» по Украине
«Пугающая эскалация». В Германии высказались об ударе России «Орешником» по Украине
Сегодня

В российском оборонном ведомстве 22 ноября раскрыли детали удара «Орешником» по территории Украины. Там применение новейшей ракеты назвали успешным и сообщили, что удар пришелся по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Отмечается, что решение о запуске ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, по данным Минобороны РФ, было принято в ответ на использование Киевом американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      В России оценили вероятность передачи Украине ядерного оружия

      Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

      Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше