В России заявили о достигнутой «Орешником» цели на Украине

Депутат Госдумы Заварзин: цель удара «Орешником» достигнута

Цель удара «Орешником» по Украине достигнута, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Прекрасное оружие. Цель достигнута. Мы его испытали. Министерство обороны проработало все варианты. Надо, чтобы эти товарищи серьезно задумались», — рассказал Заварзин.

Депутат отметил, что президент России Владимир Путин четко объяснил позицию России в своем обращении 21 ноября.

«Тут и комментировать больше нечего», — заключил он.

В российском оборонном ведомстве 22 ноября раскрыли детали удара «Орешником» по территории Украины. Там применение новейшей ракеты назвали успешным и сообщили, что удар пришелся по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Отмечается, что решение о запуске ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, по данным Минобороны РФ, было принято в ответ на использование Киевом американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.