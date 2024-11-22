Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

Минобороны: средства ПВО сбили четыре БПЛА в Курской и Белгородской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 16:50 до 17:25 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией Курской области и еще два — Белгородской. Информацию о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области. В Ясных Зорях FPV-дрон полностью уничтожил легковой автомобиль, а также повредил фасад коммерческого объекта. В Борисовке беспилотник-камикадзе атаковал машину во дворе частного дома и перебил газовую трубу. Пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 22 ноября Украина выпустила по России 23 беспилотника. 12 из них система ПВО сбила в Брянской области, девять — в Калужской, еще два — в Курской.