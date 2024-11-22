Украинских пограничников вооружили гаубицами образца 1941 года

«РГ»: на вооружении погранслужбы Украины заметили гаубицы M101

Пограничную службу Украины вооружили устаревшими гаубицами M101 производства США. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на фотографии ведомства, демонстрирующие находящуюся на вооружении артиллерию. На них можно заметить гаубицы M101, которые начали серийно выпускать в 1941 году. Отмечается, что устаревшие орудия Украине передала Литва.

Разработку будущей M101 начали в 1919 году, но первый образец удалось собрать только в 1928-м. Еще шесть лет конструкторы модифицировали гаубицу, а разработка лафета с раздвижными станинами затянулась до 1940 года. Доработанное орудие приняли на вооружение в 1941 году. Максимальная дальность стрельбы буксируемой гаубицы калибра 105 миллиметров составляет 11,2 километра, а скорострельность — 4-5 выстрелов в минуту. Орудие активно применяли во время войны во Вьетнаме.

В мае 2022 года стало известно, что Киев вернул в строй советские противотанковые пушки Д-44 калибра 85 миллиметров. Разработанное в 1944 году орудие выпускали до середины 1950-х.