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05:01, 22 ноября 2024Забота о себе

Уролог указала на главные причины проблем с потенцией у молодых мужчин

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

У молодых мужчин все чаще возникает эректильная дисфункция, рассказала уролог-андролог клиники «Омниус» Елена Расщупкина. В комментарии «Ленте.ру» врач указала на главные причины проблем с потенцией.

По словам доктора, эрекция у молодых мужчин может ухудшаться из-за подавленного эмоционального состояния, использования психотропных препаратов и хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, подагра и гепатит.

Кроме того, эректильная дисфункция может быть осложнением различных воспалений: хронического простатита, везикулита — воспаления семенных пузырьков, которые служат резервуаром для секрета, выделяемого предстательной железой, а также воспаления уретры и кожи головки полового члена. В этих случаях восстановить эрекцию можно, если устранить заболевание, отметила уролог.

Все чаще у молодых мужчин встречаются сбои в работе гормональной системы. Это не только снижение уровня тестостерона, это и повышение уровня эстрогенов (женских гормонов)

Елена Расщупкинауролог-андролог

Доктор обратила внимание на то, что проблемы в сексуальной сфере также могут возникать из-за нездорового образа жизни — отсутствия физической нагрузки, нехватки мышц, дефицита витаминов. Негативно сказываются на эрекции и травмы поясничного отдела позвоночника, подчеркнула Расщупкина.

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