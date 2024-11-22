В российском регионе осудили бывшего бухгалтера за мошенничество на 44 миллиона рублей

В Уфе осудили бывшего бухгалтера за мошенничество на 44 миллиона рублей

В Уфе осудили бывшего бухгалтера за мошенничество на 44 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Как установил суд, в 2015 году женщина попросила у своего знакомого передать ей реквизиты его банковского счета. Позже она внесла в базу данные о его трудоустройстве в фирму ООО «Снэма-Сервис». С ноября 2015 года по январь 2023 года бухгалтер ежемесячно указывала в программе недостоверные данные о начислении зарплаты сотруднику, который свои функции не выполнял. Подсудимая самостоятельно получала полагаемые ему денежные средства.

В результате ее действий ущерб составил более 44 миллионов рублей. Подсудимая вину полностью признала.

Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, с взысканием суммы причиненного вреда компании.

Ранее сообщалось, что суд приговорил мужчину к 6 годам за хищение более миллиарда рублей у российского банка.