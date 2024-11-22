«Вашингтон» обратился к выбывшему на рекордный срок Овечкину

«Вашингтон» пожелал выздоровления выбывшему на рекордный срок Овечкину

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитал»с в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к капитану команды Александру Овечкину, выбывшему на рекордный срок из-за травмы.

Пресс-служба столичных опубликовала фотографию 39-летнего игрока с новостью о его повреждении. «Поправляйся скорее», — гласит подпись к изображению.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила ранее 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.