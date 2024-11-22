Затерявшийся на свалке диск с криптовалютой подорожал до 73 миллиардов рублей

На свалке в Великобритании затерялся диск с биткоинами на 73 миллиарда рублей

Стоимость выброшенного диска с криптовалютой, затерявшегося на свалке в британском городе Ньюпорт, превысила 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Он получил их, когда эта криптовалюта ничего не стоила. К 2013 году они подорожали до четырех миллионов фунтов стерлингов, а после недавнего роста курса биткоина стоимость выброшенного диска достигла баснословной величины. Хоуэллс подозревает, что скоро его потерянные биткоины станут еще дороже и в 2025 году будут стоить миллиард фунтов стерлингов.

Хоуэллс много лет хочет найти выброшенный диск, но городские власти отказываются пускать его на свалку. Чтобы ему помешать, в апреле там построили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь Хоуэллс надеется добиться своего в суде. Он подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта.

В Ньюпорте есть вещь, стоящая почти 750 миллионов долларов, и Ньюпортский совет не хочет ее искать. Я все еще готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть. Им следует прийти ко мне и поговорить Джеймс Хоуэллс человек, выбросивший восемь тысяч биткоинов

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.