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20:43, 22 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Раду и иностранные посольства за отказ работать при угрозе атаки

Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать при угрозе атаки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать из-за угрозы атаки. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах», — объяснил украинский лидер.

По словам Зеленского, при объявлении воздушной тревоги всем следует идти в укрытия. Однако в обратном случае необходимо продолжать «работать и служить».

В четверг 21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Так, работу прекратило дипломатическое представительство США. Позднее аналогичные решения приняли посольства ряда европейских государств.

22 ноября в Раде сообщили о переносе заседания на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Информацию об этом подтвердил парламентарий Ярослав Железняк.

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