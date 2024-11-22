Женщина оказалась в отеле с затопленной ванной и пожаловалась на ворвавшихся к ней мужчин

Женщина и ее подруга оказались в номере отеля с постоянно затопленной ванной комнатой и пожаловались, что к ним ворвались мужчины-сотрудники. На рассказ одной из постоялиц в соцсетях обратило внимание издание The Independent.

Уточняется, что Полин Уиви и ее подруга заселились в отель Hako Hotel Mount Austin в малайзийском городе Джохор-Бару. Они пожаловались администрации, что ванную комнату все время затапливает, однако сотрудники гостиницы ничего не предприняли. В итоге женщинам приходилось вручную очищать пол, чтобы никого не затопить.

Кроме того, в номере была плохая звукоизоляция, поэтому шум из караоке мешал им спать до трех часов ночи каждый день. А в конце пребывания в отеле постоялиц ждал еще один сюрприз — сотрудники зашли к ним в номер без предупреждения, заявив, что считали комнату пустой. В своей публикации Уиви рекомендовала избегать этой гостиницы.

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