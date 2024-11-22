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19:20, 22 ноября 2024Путешествия

Женщина оказалась в отеле с затопленной ванной и пожаловалась на ворвавшихся к ней мужчин

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sompetch Khanakornpratip / Shutterstock / Fotodom

Женщина и ее подруга оказались в номере отеля с постоянно затопленной ванной комнатой и пожаловались, что к ним ворвались мужчины-сотрудники. На рассказ одной из постоялиц в соцсетях обратило внимание издание The Independent.

Уточняется, что Полин Уиви и ее подруга заселились в отель Hako Hotel Mount Austin в малайзийском городе Джохор-Бару. Они пожаловались администрации, что ванную комнату все время затапливает, однако сотрудники гостиницы ничего не предприняли. В итоге женщинам приходилось вручную очищать пол, чтобы никого не затопить.

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Кроме того, в номере была плохая звукоизоляция, поэтому шум из караоке мешал им спать до трех часов ночи каждый день. А в конце пребывания в отеле постоялиц ждал еще один сюрприз — сотрудники зашли к ним в номер без предупреждения, заявив, что считали комнату пустой. В своей публикации Уиви рекомендовала избегать этой гостиницы.

Ранее россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле Турции и пожаловалась на грязь и отсутствие хорошей еды. По словам туристки, при заселении в гостиницу в Белеке она «впала в шок и ужас».

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