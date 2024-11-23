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22:51, 23 ноября 2024Мир

В Великобритании заявили о желании заставить Украину пойти на компромисс

BBC: британские политики в частном порядке призывают Украину пойти на компромисс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Британские политики в частном порядке высказывают предложения и призывают Украину рассмотреть приемлемый выход из конфликта. Об этом заявил телеканал «Би-би-си» (BBC).

По данным журналистов, в британском правительстве осознают, что каждые переговоры должны включать компромиссы. На публике министры говорят о том, что только Киев должен решать, когда вести переговоры и на каких условиях.

«Мы должны подумать о том, что может быть quid pro quo для Украины. Если президент Украины Владимир Зеленский уступит, что он получит? Получит ли он членство в НАТО, чтобы гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе?» — заявил один из западных министров телеканалу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале.

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