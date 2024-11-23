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21:32, 23 ноября 2024Экономика

Еще в одной стране перестали работать карты Газпромбанка

В ФРГ пропала возможность снять наличные с выданных Газпромбанком карт UnionPay
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Владельцы карты UnionPay от Газпромбанка в ФРГ в пятницу смогли снять сумму в рамках дневного лимита. Однако уже в субботу банкоматы перестали выдавать наличные, сообщает РИА Новости.

В Германии услугами банка активно пользовались для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. Как платежная система UnionPay работала только в крупных торговых центрах и люксовых магазинах.

Ранее Газпромбанк признал, что 23 ноября наблюдались сложности с использованием карт системы UnionPay в различных странах.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали оплачивать поставки российского газа.

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