Фитнес-тренер рассказала о пользе прогулок для получения рельефного пресса

Фитнес-тренер и нутрициолог Татьяна Минжуренко рассказала о пользе прогулок для получения рельефного пресса. Ее слова приводит NEWS.ru.

Специалист заявила, что для достижения максимального эффекта понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день. При этом во время прогулки нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. «Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.

Также она посоветовала пить 50 граммов пробиотика в сутки, чтобы избавиться от метеоризма и уменьшить живот. Кроме того, для получения плоского живота Минжуренко рекомендовала тщательно пережевывать пищу.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ ускорить создание рельефного пресса. Она рекомендовала делать вертикальные ножницы, складку и лодочку.