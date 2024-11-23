Главный союзник Трампа выступил против переговоров с Россией

Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс, которого называют главным союзником избранного президента США Дональда Трампа в Сенате, выступает против возможных переговоров с Россией. Об этом сообщает издание Politico.
«Если вы предложите ему [президенту России Владимиру Путину] часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет», — подчеркнул он, выступив против переговоров с российским лидером.
По мнению сенатора, переговоры России и США о мире на Украине на данный момент несостоятельны. Подобные идеи в Москве будут восприняты как признак слабости НАТО, считает Раундс.
При этом Politico подчеркивает, что Дональд Трамп может не разделять мнение своего союзника по вопросу переговоров с Россией. Тем не менее в Сенате США проукраинская точка зрения остается распространенной среди республиканцев.
Ранее стало известно о проведении переговоров Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Отмечается, что они смогли обсудить комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс.