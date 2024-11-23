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15:12, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

Маск ответил на предложение сына Трампа о покупке телеканала MSNBC

Маск заинтересовался предложением сына Трампа о покупке телеканала MSNBC
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением о покупке телеканала MSNBC, которое сделал Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их переписку в соцсети X.

Старший сын Трампа прокомментировал слухи о продаже MSNBC. «Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль», — написал он. В ответ Маск спросил, сколько стоит телеканал.

Затем бизнесмен продолжил публичный диалог. Маск заявил, что, может быть, он появится там «с раковиной». Как отмечает агентство, это является отсылкой к 2022 году. Тогда предприниматель побывал в штаб-квартире Twitter и показал видео, где входит в здание с раковиной в руках.

Маск купил Twitter в октябре 2022 года, потратив 44 миллиарда долларов. Предприниматель уволил прежнее руководство и большую часть персонала. В июле 2023 года миллиардер решил переименовать соцсеть в X. Вместо голубой птицы логотипом стала черно-белая буква X.

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