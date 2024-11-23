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14:41, 23 ноября 2024Мир

Меркель заявила о статусе «козла отпущения» от Зеленского

Меркель заявила, что президент Украины Зеленский сделал из нее «козла отпущения»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John MacDougall / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения», о чем высказалась в интервью Spiegel.

По ее мнению, такой статус она получила из-за того, что еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте высказалась против вступления Украины в альянс.

«Это не просто ощущение [козла отпущения], это так и есть», — пояснила она в ответ на соответствующий вопрос. Зеленский считает, что отказом приглашать Украину в НАТО Меркель поспособствовала началу вооруженного конфликта, добавила экс-канцлер.

Также Меркель посчитала, что Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

Кроме того, она указала, что Киев не мог военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году.

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