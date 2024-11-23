Меркель заявила о статусе «козла отпущения» от Зеленского

Меркель заявила, что президент Украины Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения», о чем высказалась в интервью Spiegel.

По ее мнению, такой статус она получила из-за того, что еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте высказалась против вступления Украины в альянс.

«Это не просто ощущение [козла отпущения], это так и есть», — пояснила она в ответ на соответствующий вопрос. Зеленский считает, что отказом приглашать Украину в НАТО Меркель поспособствовала началу вооруженного конфликта, добавила экс-канцлер.

Также Меркель посчитала, что Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

Кроме того, она указала, что Киев не мог военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году.