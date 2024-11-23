Москалькова прокомментировала возвращение жителей Курской области

Москалькова: вернувшиеся с Украины жители Курской области направляются домой

Возвращенные с Украины в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Продолжается движение домой в Курск возвращенных вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь», — прокомментировала она возвращение россиян.

Ранее в ноябре беженцы из Курской области, которые из-за обстрелов перебрались в пункт временного размещения под Липецк, сообщили, что для подачи заявления на помощь или оформления удостоверения и сертификата на покупку лекарств их направляют непосредственно в Курск — документы невозможно сделать удаленно.

В том же месяце пенсионерка из села Погребки в Курской области рассказала, что она три месяца пряталась в подвале от Вооруженных сил Украины и прошла километры минных полей, спасаясь.