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13:13, 23 ноября 2024Россия

Москалькова прокомментировала возвращение жителей Курской области

Москалькова: вернувшиеся с Украины жители Курской области направляются домой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Татьяны Москальковой

Возвращенные с Украины в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Продолжается движение домой в Курск возвращенных вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь», — прокомментировала она возвращение россиян.

Ранее в ноябре беженцы из Курской области, которые из-за обстрелов перебрались в пункт временного размещения под Липецк, сообщили, что для подачи заявления на помощь или оформления удостоверения и сертификата на покупку лекарств их направляют непосредственно в Курск — документы невозможно сделать удаленно.

В том же месяце пенсионерка из села Погребки в Курской области рассказала, что она три месяца пряталась в подвале от Вооруженных сил Украины и прошла километры минных полей, спасаясь.

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