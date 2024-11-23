Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

Минобороны РФ: система ПВО уничтожила украинский беспилотник в небе над Крымом

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник в небе над Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал село Отрадное Белгородского района. «В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнем», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.