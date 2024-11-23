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08:55, 23 ноября 2024Россия

Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

Минобороны РФ: система ПВО уничтожила украинский беспилотник в небе над Крымом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник в небе над Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал село Отрадное Белгородского района. «В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнем», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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