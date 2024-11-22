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22:03, 22 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал российское село

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал село Отрадное
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Отрадное Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание. Домовладение полностью уничтожено огнем», — написал глава российского региона.

Гладков добавил, что еще один украинский беспилотник взорвался возле другого жилого дома, из-за чего в постройке выбило стекла и посекло фасад. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 21:10 мск 22 ноября система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в небе над Белгородской областью.

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