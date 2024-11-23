Названы любимые упражнения советских атлетов для идеального пресса

Журналисты Men Today назвали любимые упражнения советских атлетов для идеального пресса. Об этом сообщается в материале издания.

Первым стал подъем прямых ног к перекладине. Следующим упражнением авторы материала назвали «уголок» — подъем прямых ног до угла 90 градусов на перекладине или шведской стенке.

Далее следует подъем туловища на наклонной доске. Для его выполнения нужно лечь на наклонную скамью или зацепиться ногами за перекладину, после чего необходимо выполнять подъемы, концентрируясь на мышцах пресса. Последним упражнением станет подъем туловища на наклонной доске с поворотом.

Ранее стало известно о пользе советской зарядки. Рекомендовано ходить, а также делать упражнение «велосипед», отводить ноги, разводить и сводить руки.

