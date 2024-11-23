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09:47, 23 ноября 2024Спорт

Овечкин впервые появился на публике после травмы

Хоккеист Овечкин впервые появился на публике после травмы и посетил матч НБА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые появился на публике после травмы. Об этом сообщает RMNB.

Хоккеист посетил матч внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс». Отмечается, что во время встречи Овечкин пил пиво и участвовал в фотосессии с фирменным баскетбольным мячом.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила ранее 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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