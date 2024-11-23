Россиянин погиб в ДТП во Вьетнаме

Российский турист погиб в ДТП во Вьетнаме

Российский турист погиб в ДТП, которое случилось во Вьетнаме. Его жена получила серьезные травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что муж с женой ехали на мопеде вдоль пляжа Да Онг Диа, когда в них врезался ехавший в противоположном направлении мотоциклист. Предварительно, он был пьян.

ДТП случилось в 16:30 на улице Нгуен Тонг в провинции Бинь Туан. В результате россиянин погиб на месте, а его жена получила серьезные травмы. Виновника аварии увезли в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Ранее в ноябре стало известно, что туристы из России попали в ДТП на Бали и застряли на острове из-за долга в миллион рублей за лечение. Пара, которая приехала на курорт на медовый месяц, столкнулась на арендованном мотоцикле со встречным двухколесным транспортом.

В том же месяце издание Cairo 24 сообщило, что при опрокидывании автобуса в Египте пострадал 41 человек, среди которых были российские туристы.