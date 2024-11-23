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16:13, 23 ноября 2024Спорт

«Ростов» вырвал победу над ЦСКА в матче РПЛ

«Ростов» победил ЦСКА со счетом 2:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на четвертой минуте забил защитник хозяев Келвен. На 77-й минуте счет сравнял нападающий Егор Голенков. На 89-й минуте Голенков сделал дубль и вырвал победу для команды.

Таким образом, после 16 матчей красно-синие располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 20 очками. Промежуточным лидером является петербургский «Зенит», в активе которого 39 очков.

В следующем матче ЦСКА примет казанский «Рубин», а «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 30 ноября.

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