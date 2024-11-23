«Зенит» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

«Зенит» победил Оренбург со счетом 1:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Александр Ерохин и вырвал победу для своей команды.

Таким образом, после 16 матчей сине-бело-голубые стали лидерами турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Оренбург» является аутсайдером РПЛ и занимает последнее 16-е место с восемью очками.

В следующем матче «Зенит» примет самарские «Крылья Советов» 1 декабря. Оренбург днем ранее встретится на выезде с тольяттинским «Акроном».

