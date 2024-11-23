Спортивный врач оценил шансы Овечкина вернуться на высокий уровень после травмы

Врач Карлицкий: Овечкин сможет вернуться на высокий уровень после травмы

Спортивный врач Никита Карлицкий оценил шансы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина вернуться на высокий уровень после перелома малоберцовой кости. Его слова приводит «Чемпионат».

Карлицкий заявил, что Овечкин сможет быстро реабилитироваться, так как ему не требовалась операция. «Сломал и сломал — он здоровый мужик, с хорошим метаболизмом», — посчитал он.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.