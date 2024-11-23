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16:47, 23 ноября 2024Спорт

Спортивный врач оценил шансы Овечкина вернуться на высокий уровень после травмы

Врач Карлицкий: Овечкин сможет вернуться на высокий уровень после травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters

Спортивный врач Никита Карлицкий оценил шансы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина вернуться на высокий уровень после перелома малоберцовой кости. Его слова приводит «Чемпионат».

Карлицкий заявил, что Овечкин сможет быстро реабилитироваться, так как ему не требовалась операция. «Сломал и сломал — он здоровый мужик, с хорошим метаболизмом», — посчитал он.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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