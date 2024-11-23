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14:46, 23 ноября 2024Спорт

Стало известно об эмоциональном состоянии нанесшего травму Овечкину хоккеиста

Sportskeeda: нанесший травму Александру Овечкину хоккеист Макбэйн был подавлен
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джек Макбэйн

Джек Макбэйн. Фото: Brad Penne / Imagn Images / Reuters

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об эмоциональном состоянии канадского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Джека Макбэйна после того, как он нанес травму российскому капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит Sportskeeda.

По информации источника, Макбэйн был подавлен и опустошен. Фридман подчеркнул, что канадский хоккеист не хотел наносить травму сопернику, и назвал произошедшее случайностью.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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