Пленный Баршай: командиры ВСУ кидают на позиции всех без разбора

Украинский военнослужащий Владимир Баршай, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал, что командиры ВСУ кидают на позиции всех без разбора, несмотря на самочувствие бойцов. Об этом пишет РИА Новости.

«У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание. Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут — и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию», — отметил он.

Как подчеркнул Баршай, подготовку он проходил в Житомире, в Звягиле. С ним и его товарищами были командиры, которые почти не общались с бойцами.

Также зачастую возникали проблемы с душевыми, у бойцов не было возможности помыться и постирать вещи. Кроме того, командиры игнорировали состояние здоровья бойцов, которые жаловались на плохое самочувствие, посетовал Баршай.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Черныш пожаловался, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, но его бригадой из небоеспособных солдат командование «затыкало» дыры на фронте.

В свою очередь, пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой до этого сообщил, что командование ВСУ отправило мобилизованных бойцов «в один конец», не проводя необходимой боевой подготовки. По его словам, под постоянным огнем бойцы не смогли оборудовать позицию.