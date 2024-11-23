В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

The Hill: американский Конгресс намерен обязать Трампа запрашивать помощь Киеву

Американский Конгресс перед вступлением в должность Дональда Трампа активно работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава государства не смог ее отменить, написало издание The Hill.

«Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю», — сказано в статье. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа, также отметили авторы материала.

При этом на текущий момент среди американских законодателей нет единогласия по поводу формы, в которой поправки будут представлен.

Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов». Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон перед приходом Трампа в Белый дом скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине в 2025 году. Мария Захарова назвала данный подход американской администрации круговой порукой

