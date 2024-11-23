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08:12, 23 ноября 2024Мир

В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

The Hill: американский Конгресс намерен обязать Трампа запрашивать помощь Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский Конгресс перед вступлением в должность Дональда Трампа активно работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава государства не смог ее отменить, написало издание The Hill.

«Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю», — сказано в статье. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа, также отметили авторы материала.

При этом на текущий момент среди американских законодателей нет единогласия по поводу формы, в которой поправки будут представлен.

Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов». Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон перед приходом Трампа в Белый дом скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине в 2025 году. Мария Захарова назвала данный подход американской администрации круговой порукой

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