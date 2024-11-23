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15:14, 23 ноября 2024Мир

В Великобритании рассказали об угрожающих НАТО планах Трампа по России

Financial Times: планы Трампа по России представляют угрозу безопасности НАТО
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Планы президента США Дональда Трампа, которые предусматривают заключение сделки с Россией, представляют угрозу безопасности НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на британского чиновника.

«Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, возможно, и не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс», — рассказал неназванный собеседник издания.

Кроме того, в статье подчеркивается, что на данный момент НАТО является основой безопасности Великобритании, а альтернативы альянсу у Лондона нет. При этом нынешний конфликт на Украине считается гораздо более опасным, чем противостояние СССР и США в годы холодной войны.

Ранее британские военные посчитали для себя трудным ведение длительной войны в Европе. Для этого войска Великобритании не обладают достаточной численностью и внутренней слаженностью.

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