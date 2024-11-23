Захарова заявила о ключевой роли Великобритании в гибридной войне с Россией

Захарова: ключевую роль в антироссийской гибридной войне играет Великобритания

Великобритания играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фрагмент переговоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена, которые состоялись в сентябре. Захарова подчеркнула, что Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Лондона в вопросе помощи Киеву в конфликте.

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», — отметила она.

Ранее в ноябре издание The Hill писало, что Конгресс США перед вступлением в должность Дональда Трампа активно работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава государства не смог ее отменить.

В том же месяце Захарова заявила, что страны Европейского союза развязали гибридную войну против России, чтобы прикрыть собственные ошибки.