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15:53, 23 ноября 2024Мир

Захарова заявила о ключевой роли Великобритании в гибридной войне с Россией

Захарова: ключевую роль в антироссийской гибридной войне играет Великобритания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Великобритания играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фрагмент переговоров премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена, которые состоялись в сентябре. Захарова подчеркнула, что Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Лондона в вопросе помощи Киеву в конфликте.

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», — отметила она.

Ранее в ноябре издание The Hill писало, что Конгресс США перед вступлением в должность Дональда Трампа активно работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава государства не смог ее отменить.

В том же месяце Захарова заявила, что страны Европейского союза развязали гибридную войну против России, чтобы прикрыть собственные ошибки.

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