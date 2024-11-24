В Кремле раскрыли последствия жажды мести «партии войны» в Вашингтоне

Песков: жажда мести «партии войны» в США привела к текущей ситуации в мире

Внутриполитическая жажда мести «партии войны» в Вашингтоне привела к текущей ситуации в мире. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал реакцию России на разрешение США на удары западным дальнобойным оружием.

«Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение. И отсюда возникла эта ситуация», — сказал он.

21 ноября в ответ на атаку ВСУ дальнобойным западным оружием был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины ракетой «Орешник» без ядерного оснащения. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.