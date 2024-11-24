В России пообещали жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

Замглавы МИД России пообещал жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой, заявил ТАСС в интервью заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам Руденко, реакция японского правительства на слова президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» вновь «продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону».

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — отметил представитель МИД.

Ранее новый глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что слова Путина звучали позитивно, но Япония сохранит санкции против Москвы до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. По словам Ивая, Токио вместе со странами G7 продолжит оказывать «мощную помощь» Киеву, чтобы способствовать разрешению украинского кризиса.

7 ноября Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. Также российский лидер напомнил, что Москва «пыталась найти ответ на сложный вопрос», касающийся мирного договора по Курильским островам.