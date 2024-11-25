Аэропорт Антальи возобновил работу после пожара в российском Superjet 100

Аэропорт Антальи возобновил работу с 3:00 после пожара в Superjet 100

Аэропорт Антальи возобновил работу после пожара в российском самолете Sukhoi Superjet 100. Об этом следует из онлайн-табло авиагавани.

Аэропорт турецкого города не принимал и не отправлял рейсы с 3:00 25 ноября. Отмечается, что заработали внутренний и международный терминалы, гавань принимает в том числе и самолеты из России.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в Анталье поздно вечером 24 ноября. После приземления в двигателе возник пожар, пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Пилоты сообщили, что никто не пострадал. Сейчас их допрашивают полиция и авиационные ведомства.