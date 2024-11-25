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18:31, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Атаки с использованием ATACMS назвали прямым нападением США на Россию

Advance: атаки ракетами ATACMS являются прямым нападением США на Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Атаки на российскую территорию с использованием дальнобойных западных ракет ATACMS и Storm Shadow фактически являются нападением США и их европейских союзников на Россию. Об этом заявило хорватское издание Advance.

Как указал автор материала, речь идет не о том, что Украина использует произведенное на Западе оружие. «Это сложные военные технологии, которыми может управлять только квалифицированный военный персонал, а у украинской армии таких кадров нет», — поясняется в статье.

Кроме того, для осуществления таких атак необходимо сложное радиолокационное оборудование, которого у Украины тоже нет, говорится в материале. «Таким образом максимальный вклад, который Украина вносит в этой ситуации, — это предоставляет территорию, с которой запускаются ракеты. Но, по сути, это американские, французские и британские атаки на Россию», — подчеркнул автор.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы ПВО сбили ракеты в Курской области.

Перед этим конгрессмен США от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что разрешение Вашингтона на удары ATACMS по территории России не означает атаку на крупные города. При этом он назвал такую меру очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

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