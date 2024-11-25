В Android появится защита от плохих приложений

В Google Play добавят защиту от подозрительных приложений для смартфонов

В цифровой магазин Google Play добавят защиту от подозрительных приложений. На это обратило внимание издание Android Authority.

Специалисты медиа изучили последнюю версию Google Play под номером 43.7.19-31 и нашли в коде упоминание нескольких новых функций. Одна из них будет запущена для защиты пользователей Android-смартфонов от «плохих» приложений.

По словам журналистов, специальный алгоритм в Google Play будет анализировать каждое приложение перед тем, как пользователь скачает его. Система может предупредить владельцев смартфонов, что конкретная программа имеет недостаточное количество оценок или плохие отзывы или ею мало пользуются — по сравнению с другими подобными сервисами.

Также Google Play подскажет, если информация о разработчиках программы скрыта или приложение запрашивает слишком много пользовательских данных. Судя по всему, новая опция появится в ближайшее время.

Журналисты Android Authority подчеркнули, что приложение с малым количество отзывов или пользователей необязательно является бесполезным или опасным. «Тем не менее, мы все равно рады, что Google работает над таким решением, чтобы информировать людей о потенциально некачественных приложениях», — заметили авторы.

В конце ноября стало известно, что в операционную систему (ОС) Android добавили функцию бесшовного переноса данных из приложений. С этой опцией при настройке нового устройства пользователям не придется заново вводить пароли во всех приложениях и сервисах.