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09:02, 25 ноября 2024Наука и техника

В Android появилась функция переноса данных без паролей

В Android разрешили входить в приложения на новом телефоне без паролей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В операционную систему (ОС) Android добавили функцию бесшовного переноса данных из приложений. На это обратило внимание издание TechSpot.

Описание опции «Восстановление учетных данных» появилось на сайте разработчиков Android. «Она позволит пользователям восстановить свои учетные записи приложений при настройке нового устройства», — отметили в Google. Специалисты объяснили, что при настройке нового смартфона пользователю не придется повторно вводить пароли в каждом приложении — банковском сервисе, соцсети и других программах.

В документации для разработчиков описано, как можно настроить функцию бесшовного переноса данных и учетных записей. Чтобы разрешить перенос паролей, пользователь должен будет сделать резервную копию данных на старом смартфоне, создать ключ восстановления и ввести его на новом девайсе. Спустя время все файлы и учетные записи окажутся на новом аппарате.

Функция поддерживает Android 9 и более новые версии ОС. По словам журналистов, обновление связано с недавним анонсом Android 16. Ожидается, что разработчики приложений добавят новую функцию в свои сервисы в ближайшие дни.

В конце ноября стало известно, что корпорация Google позволит переносить данные с одного смартфона на другой при первой настройке быстрее. Функция работает как при переносе информации с Android-устройств, так и с iPhone.

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