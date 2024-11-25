Десятки самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции

Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после возгорания Superjet

Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах городов Турции после пожара на борту российского Superjet в Анталье. Об этом со ссылкой на аэропорт сообщает РИА Новости.

Так, в Даламан перенаправили самолеты из Стамбула, а в Измире приземлились рейсы лоукостера SunExpress. Отмечается, что воздушная гавань, где загорелся российский лайнер, не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» стало известно 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.

В авиакомпании «Азимут» сообщили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам.