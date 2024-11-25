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17:45, 25 ноября 2024Экономика

Две страны полностью отказались от доллара во взаиморасчетах

ЦБ Ирана: Москва и Тегеран полностью ушли от взаиморасчетов в долларах
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Россия и Иран смогли полностью исключить доллар из взаиморасчетов. Об этом заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Его процитировало агентство «Прайм».

По его словам, добиться этого удалось благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям. Фарзин подчеркнул, что основой российско-иранских взаиморасчетов теперь будут согласованный рыночный и плавающий валютный курсы.

«Мы работаем друг с другом в риалах и рублях», — сказал глава иранского ЦБ.

Ранее он рассказал, что карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года — их будут принимать местные банкоматы. А с 20 марта ими можно будет расплачиваться в магазинах. Фарзин заверил, что местная платежная система «Шетаб» и российская система «Мир» теперь связаны технически, и любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках.

Как известно, в настоящее время «Мир» принимают в России, Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии. Кроме того, во время заграничных поездок жители РФ могут воспользоваться китайской платежной системой UnionPay, которая актуальна в 154 странах.

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