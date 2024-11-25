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21:22, 25 ноября 2024Мир

Маск назвал американские истребители F-35 неэффективными

Маск: истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, которые сделали их дорогими и неэффективными. Об этом рассказал миллиардер Илон Маск в соцсети X.

«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», — отметил он.

По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками, посетовал предприниматель.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, не учитывая данные об их многочисленных недостатках. Как отмечалось, в рассекреченной версии отчета об эксплуатационных испытаниях истребителей имеется множество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, точности, скрытности и пригодности для ремонта.

В свою очередь, издание Defense One написало, что боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. При этом в статье указано, что с 2018 по 2023 финансовый год Пентагон потратил более 12 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка истребителей F-35.

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