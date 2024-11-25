МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

МИД: о пострадавших из-за падения самолета DHL в Литве россиянах не сообщалось

О пострадавших в результате падения самолета компании DHL в Вильнюсе россиянах не сообщалось. Такую информацию приводит ситуационно-кризисный центр МИД России в своем Telegram-канале.

«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет "DHL". Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Утром 25 ноября самолет потерпел крушение в столице Литвы. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.

Как стало известно впоследствии, оба пилота выжили. По словам генерального комиссара полиции республики Арунаса Паулаускаса, пожарные вытащили из кабины двоих пилотов, один из которых был серьезно ранен. Кроме того, в самолете обнаружили тело одного из членов экипажа воздушного судна.